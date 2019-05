Di Lorenzo, l’agente: “Alle 16.30 la firma. Veretout? Se il Napoli lo vuole…”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Veretout, Hysaj e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Di Lorenzo sarà del Napoli? Sì, se non perdiamo il treno per Napoli. Viene da una gavetta molto lunga, ha rischiato di finire nel dimenticatoio ed invece ora potrà confrontarsi con un grande calcio e dimostrare di essere all’altezza. Solo chi l’ha allenato conosce in fondo tutte le sue qualità, con Ancelotti potrà solo migliorare anche come esperienza. Paragone con Oddo? E’ un atleta prima che un giocatore, per resistenza organica e esplosività, ma anche tecnicamente ha numeri importanti, fa gol in tutte le stagioni, è un giocatore completo, come Oddo e spero possa ripercorrere la sua carriera. Nazionale? L’azzurro del Napoli speriamo possa portargli l’azzurro della nazionale. 16.30 la firma con ADL con tanti giornalisti? Eviteremo tutto con l’elicottero.

Veretout lascia Firenze? Per tanti della Fiorentina dopo quest’anno è normale cambiare, per il bene di tutti. Lui andrà altrove, farà nuove esperienze. Napoli? Ho un ottimo rapporto col club, ma io faccio gli interessi del mio giocatore. Lui ha detto che è molto affascinato da Napoli, quindi se vuole questo farò di tutto per portarlo qui, se vuole andare altrove mi comporterò diversamente. Io penso ad accontentare i miei assistiti. Se il Napoli lo vorrà, lavoreremo per questo. Giuntoli è uno che improvvisamente si fa avanti e fa tutto in un giorno, come fatto con Di Lorenzo, dopo Empoli-Torino, non facendomi dormire la notte. Io e lui veniamo dalla Lega Pro, ma dice tutto e il contrario di tutto (ride, ndr), 20 giorni prima non gli interessava, poi in 20 minuti ha deciso e l’ha preso.

Hysaj ha salutato Napoli? Dopo quattro anni è giusto che vada via. Ha dimostrato di essere tra i migliori d’Europa per tre anni, poi col cambio tecnico ha pagato un po’ come prestazioni. Mi dispiace da agente e da napoletano che, al primo anno un po’ al di sotto di prestazione, abbia ricevuto troppe critiche. Mi dispiace solo questo. Per tre anni ha dato il cuore e dimostrato un grande livello, non è stato corretto attaccarlo in questo modo. Non ha fatto neanche male, ma è stato sufficiente. Pure con Mario Rui, il Napoli ha lottato per lo Scudetto con loro due titolari, ma a Napoli l’erba del vicino è sempre più verde. Mi auguro arrivi uno più forte di Mario Rui, ma non è semplice trovarne uno superiore”.

Comments

comments