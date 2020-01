Di Marzio: “Demme farà comodo al Napoli. Lozano? Non lo avrei comprato”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli.

“Demme lo conosco bene, anche perché chi segue il calcio internazionale i giocatori deve conoscerli. Demme è un buon giocatore, un predatore di palloni, è forte sull’anticipo ed ha anche un buon piede. Si spinge anche in avanti dando qualche palla filtrante, ma si adatta al ruolo di playmaker, pur non essendolo. Anche Lobotka si adatterebbe al ruolo di playmaker ecco perché potrebbero anche giocare insieme e, in quel caso, uno dei due farebbe la mezzala. Entrambi faranno comodo al Napoli, anche se segnano poco. Non sono convinto che la ristrutturazione del Napoli debba avvenire a gennaio, deve essere graduale. Lozano? Non lo avrei comprato anche perché sugli esterni il Napoli era già abbastanza coperto”.

