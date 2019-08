Di Marzio: “Mi spiace per Callejon ma Lozano sarà il titolare”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare del Napoli e dell’arrivo di Hirving Lozano.

“Il calciomercato del Napoli penso sia finito qui, anche se secondo me c’è ancora qualcosa che non va. Icardi? Non capisco perché l’Inter abbia deciso di impuntarsi così tanto. A Torino farei andare in panchina Lozano, ma secondo me per il resto della stagione sarà lui il titolare a destra, con Insigne a sinistra. Mi dispiace per Callejon, bravissimo a fare le due fasi”.

