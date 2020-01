Diaconale, resp. comunicazione Lazio: “Il Napoli sarà affrontato con rispetto”

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show e ha parlato anche della sfida contro il Napoli.

Il responsabile ha sottolineato che la Lazio affronterà il Napoli con tutto il rispetto dovuto, sabato alle 18. Di seguito le sue parole:

“Festa dei 120 anni capitata in un buon momento, speriamo di confermare ed accrescere. Tifosi della Lazio felici per le dichiarazioni di Lotito? Rispetto a questo proposito che dimostra l’attaccamento del presidente alla società e la volontà di portare avanti anche attraverso il proprio figlio, l’impegno, significa dare una garanzia ai tifosi.

Il Napoli fa ancora paura? È una grande squadra, ha una serie di individualità di altissimo livello. Non è in discussione che il Napoli sia una squadra di altissimo livello, ma ha avuto delle traversie di cui non sono in grado di dare giudizi; comunque è chiaro che la Lazio affronterà il Napoli con tutto il rispetto dovuto ad una squadra come questa.

Pace Lotito-ultras? Processo lento e difficile, ma favorito ultimamente dai risultati positivi della squadra. Malgrado tutto i tifosi non si sono mai allontanati dalla squadra, magari hanno contestato il presidente, ma sono rimasti legati alla squadra.

Secondo me il modello Lotito che possiamo comparare a quello di De Laurentiis, molto simili, costituisce un modello positivo.“

