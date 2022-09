Diamo i numeri. Le statistiche del Napoli: il minutaggio degli azzurri, le sostituzioni di Spalletti, la sorpresa tra gli ‘indisciplinati’

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

LE STATISTICHE DELLA SQUADRA.

Il non gioco dello Spezia ha messo in difficoltà il Napoli dal punto di vista realizzativo, malgrado il record stagionale di tiri verso la porta, o meglio, verso il muro alzato dagli avversari davanti la porta di Dragowski. Non a caso quella con lo Spezia è la seconda gara per minuti di possesso palla seconda solo alla spledida prestazione con la Lazio.

LE STATISTICHE DEI SINGOLI.

Con il riposo concesso a Kim restano solo due gli stakanovisti nel Napoli che hanno giocato tutti i minuti: Meret, che festeggia le 100 partite giocate con la maglia del Napoli, e Di Lorenzo. Proprio il riposo concesso a Kim ha fatta salire sul podio dei calciatori più utilizzati da Spalletti Anguissa. Con l’esordio stagionale di Juan Jesus e Gaetano restano Sirigu, Marfella, Demme e Zanoli ancora a zero minuti.

La grande sorpresa riguarda l’aspetto disciplinare della squadra che vede mister Spalletti in testa per le espulsioni e le ammonizioni avute.

Le sostituzioni di Spalletti.

Turn-over questa volta limitato per Spalletti. Un cambio in difesa (Juan Jesus per Kim), uno obbligato in attacco per l’infortunio di Osimhen (titolare con lo Spezia Raspadori) due necessari a centrocampo (Elmas e Ndombele) per preservare Lobotka e Zielinski per il doppio importante impegno con Rangers e Milan prima della sosta. .

