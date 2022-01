Difesa del Napoli al top in Europa: solo il Manchester City ha fatto meglio

Difesa del Napoli tra le migliori d’Europa nei 5 principali campionati europei (Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia).

Clean sheet. Contro il Bologna il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la dodicesima volta in 22 partite. Solo il Manchester City con 13 ha fatto meglio degli azzurri.

Miglior difesa. Quella del Napoli è la miglior difesa della Serie A con 15 gol subìti in 22 partite. Anche qui il Manchester City ha fatto meglio degli azzurri con 13 gol subìti. Anche il Siviglia ha incassato appena 13 gol ma ha giocato però 2 gare in mano di City e Napoli. Come il Napoli in Premier League anche il Wolwerhapton ha subìto 15 gol ma in 20 partite, mentre il Siviglia

