Dimaro Folgarida: i 14 giovani del Napoli osservati da Garcia

L’assenza dei nazionali ha favorito la convocazione di molti giovani per il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida.

Per alcuni di loro è inevitabile lasciare il ritiro in Trentino con il rientro dei calciatori della prima squadra che si aggregheranno nelle prossime ore.

Ma chi sono queste giovani promesse del Napoli?

Li presentiamo con una breve scheda personale.

Hubert Idasiak. Portiere polacco di 21 anni. Cresciuto nelle giovanili del Napoli è stato finora il terzo portiere del Napoli nelle coppe europee ma non ha mai esordito in prima squadra.

Claudio Turi. Portiere barese di 18 anni compiuti a maggio. E’ cresciuto nelle giovanili del Napoli e nella scorsa stagione ha giocato 11 partite con la squadra Primavera delle quali 5 in Youth League (la Champions League delle selezioni Primavera).

Luigi D’Avino. Difensore centrale di piede destro, napoletano, 18 anni il prossimo 8 dicembre. E’ cresciuto nelle giovanili del Napoli e nella scorsa stagione ha giocato 28 partite con la squadra Primavera delle quali 6 in Youth League.

Nosa Edward Obaretin. Difensore centrale di piede sinistro nato a Forlì, 20 anni compiuti lo scorso mese di gennaio. Cresciuto nelle giovanili del Milan dalla scorsa stagione è diventato un calciatore della Primavera del Napoli dove ha collezionato 35 presenze con 3 gol.

Coli Saco. Centrocampista centrale di piede sinistro nato in Francia ma di nazionalità maliana. Doppio passaporto (Mali/Francia), 21 anni compiuti a maggio. Cresciuto nelle giovanili di Milan e Napoli, la scorsa stagione ha giocato in Serie C con la Pro Vercelli dove ha collezionato 34 presenze con 3 gol.

Matteo Marchisano. Mezzala destra di piede destro, napoletano, 19 anni il prossimo 6 ottobre. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione con la Primavera ha collezionato 24 presenze (1 in Youth League) con 2 gol.

Gennaro Iaccarino. Centrocampista centrale di piede destro, nato a Scafati, 20 anni appena compiuti. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione con la Primavera ha giocato 28 partite (6 in Youth League) con 5 gol.

Antonio Vergara. Trequartista di piede sinistro, nato a Frattaminore, 20 anni compiuti lo scorso gennaio. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione in Serie C con la Pro Vercelli ha collezionato 34 presenze con 3 gol.

Alessandro Spavone. Trequartista ambidestro, napoletano, 19 anni compiuti lo scorso maggio. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione con la Primavera ha giocato 43 partite (6 in Youth League) con 9 gol (2 in Youth League).

Lorenzo Russo. Trequartista di piede sinistro, napoletano, 18 anni compiuti lo scorso aprile. Cresciuto nelle giovanili del Napoli la scorsa stagione con la Primavera ha giocato 28 partite (6 in Youth League).

Giuseppe Ambrosino. Attaccante di piede destro, nato a Procida, considerato il più promettente dei giovani cresciuti nel vivaio del Napoli. Vice campione del mondo 2023 con l’Italia Under20, la scorsa stagione ha giocato in Serie B prima con il Como (4 partite 1 gol), poi con il Cittadella (15 partite 1 gol).

Antonio Cioffi. Esterno di attacco di piede destro nato a Maddaloni (CE), 21 anni il prossimo dicembre. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, la scorsa stagione ha giocato con il Pontedera in Serie C collezionando 33 presenze e 7 gol.

Giuseppe D’Agostino. Esterno di attacco di piede destro, nato a Massa di Somma, 20 anni compiuti lo scorso maggio. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con la Juve Stabia dove ha collezionato 33 presenze con 4 gol.

Pasquale Marranzino. Esterno d’attacco (ma anche prima punta) di piede destro, napoletano, 19 anni compiuti lo scorso gennaio. Cresciuto nelle giovanili del Napoli nella scorsa stagione con la Primavera ha giocato 18 partite (4 in Youth League).

A queste 14 giovani promesse andrebbe aggiunto anche Alessandro Zanoli, esterno di difesa di piede destro nato a Carpi. Ma il 22enne terzino destro ha già esordito in Serie A ed è sicuramente un calciatore dal futuro assicurato, da decidere se solo nel Napoli oppure in prestito per una stagione per crescere e migliorare ancora.

