Dimaro, il sindaco: “Pronto evento per Spalletti in teatro. Allenamenti aperti a 700 tifosi”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’imminente arrivo del Napoli in Trentino.

“Stiamo lavorando tantissimo per l’arrivo del Napoli tra qualche giorno sul nostro territorio. Ieri ad esempio siamo stati allo stadio per ultimare le misure per garantire il distanziamento richiesto. L’evento legato a Luciano Spalletti? Si terrà in teatro, c’è tanta attesa per accogliere il nuovo allenatore come si conviene. Per quanto riguarda i tifosi, va detto che ogni giorno ci saranno gli allenamenti del Napoli e saranno tutti open, ci sono 700 posti pronti con le prenotazioni. E’ il massimo sforzo che avremmo potuto fare”.

Comments

comments