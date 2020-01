Dino Zoff: “Napoli e Inter attaccheranno tutte e due, Meret sulla strada per diventare uno dei migliori”

In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” l’ex portiere del Napoli e icona del calcio mondiale Dino Zoff, ha parlato della sfida Napoli-Inter.

“Gattuso e Conte erano molto grintosi da calciatori e lo sono anche adesso da allenatori e hanno tante altre qualità. Gattuso ha cominciato più tardi e potrà togliersi tante soddisfazioni. Sono tutti e due allenatori che badano al sodo, due tecnici molto concreti.

L’Inter è una squadra molto potente fisicamente, il Napoli come migliore caratteristica può sfruttare la rapidità, anche se la Juve come rosa ha qualcosa in più.

Penso che Napoli e Inter attaccheranno tutt’e due le squadre. Non credo a un Inter d’attacco e a un Napoli di contropiede o viceversa. Inter e Napoli hanno tanto ottimi giocatori.

I portieri delle due squadre? Handanovic è già affermato, uno dei portieri più forti in assoluto. Meret è sulla buona strada per diventarlo: è già entrato nel giro dell’Italia e potrà giocarsela con Donnarumma.

Finora il Napoli ha mostrato qualche problema come organizzazione difensiva, Gattuso ci starà già provvedendo. La prima cosa è l’equilibrio ma questo nel calcio vale per tutti”.

Comments

comments