Distacco in classifica tra la prima e la seconda: solo il PSG meglio della Juve

La vittoria della Juventus sul Napoli lancia i bianconeri verso l’ottavo scudetto consecutivo.

Il dominio al momento solo in Patria della Juventus è dovuto alla qualità dei bianconeri o ad un livellamento estremo verso il basso della Serie A?

Di sicuro per distacco in classifica della prima sulle seconda la Serie A è più vicina al poco affascinante e interessante campionato francese che a quelli degli altri principali campionati di calcio europei, quelli che alla fine trionfano con continuità nelle coppe europee.

Francia. In Ligue1 il PSG con una gara in meno ha un vantaggio di 17 punti sul Lille secondo.

In Ligue1 il PSG con una gara in meno ha un vantaggio di punti sul Lille secondo. Spagna. Nella Liga il Barcellona ha un vantaggio di 7 punti sull’Atletico Madrid.

Nella Liga il Barcellona ha un vantaggio di punti sull’Atletico Madrid. Olanda . In Eredivisie il PSV è primo in classifica con un + 5 sull’Ajax che però ha giocato una gara in meno.

. In Eredivisie il PSV è primo in classifica con un + sull’Ajax che però ha giocato una gara in meno. Portogallo . Il Benfica sabato sera ha vinto lo scontro diretto in casa del Porto e ora guida la classifica con 2 punti di vantaggio proprio sul Porto.

. Il Benfica sabato sera ha vinto lo scontro diretto in casa del Porto e ora guida la classifica con punti di vantaggio proprio sul Porto. Inghilterra. Il Manchester City in Premier League ha 1 punto di vantaggio sul Liverpool secondo.

Il Manchester City in Premier League ha punto di vantaggio sul Liverpool secondo. Germania. Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono prime in classifica a pari punti con un vantaggio di 9 punti sulla terza.

Per la cronaca in Austria, visto che è l’avversario del Napoli giovedì prossimo in Europa League, il Salisburgo è primo in classifica nella Bundesliga con 11 punti di vantaggio sul Lask Linz.

Comments

comments