Domizzi: “Napoli e Samp non meritano quel posto in classifica. Lazio non può competere per lo scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Domizzi, ex Sampdoria e Napoli:

“Napoli ancora difficile da inquadrare. Dopo il cambio di allenatore, nei primi tempi, non c’era stato un grosso cambio di marcia. Nelle ultime partite abbiamo visto qualcosa di molto più incoraggiante, ma una partita è troppo poca per dire che è tutto passato. Sicuramente il Napoli ha dei valori superiori alla posizione che occupa adesso in classifica, devono riprendere fiducia.

Sampdoria? Ha valori diversi dalla posizione che occupa in classifica e Ranieri sta provando a normalizzare la squadra.

Favorita per lo scudetto? Come all’inizio, lo penso anche adesso, la favorita resta la Juve. L’Inter era partita fortissima e ha dimostrato di poter tenere il passo e si è mossa molto di più sul mercato. E’ evidente che per colmare il gap tecnico e di punti, si sono resi conto anche dall’interno che bisognava cambiare qualcosa. Sulla Lazio, è una squadra cresciuta moltissimo, ma non credo abbia la rosa giusta per arrivare allo scudetto”

