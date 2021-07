Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sua ex squadra.

Interrogato sul potenziale rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, Donadoni ha risposto: “È un’accoppiata composta da due che non se le mandano a dire. L’importante è che qualsiasi eventuale discussione venga fatta in maniera costruttiva, e non con la semplice intenzione di creare polemiche”.

