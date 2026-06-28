Doppie ombre nerazzurre sui piani del Napoli

Il calciomercato è fatto anche di idee rubate.
Il Napoli lavora da tempo su due profili Gila e Khalaili, accordi fatti con i calciatori, tira e molla con le società.
Nello spazio tra le parti si sono inseriti dei disturbatori a tinte nerazzurre: Atalanta e Inter.
Giuntoli ha messo lo zampino nella trattativa con la Lazio per riportare il difensore da Sarri.
L’Inter, invece, dopo aver perso Palestra soffiatagli dal Chelsea, ha messo gli occhi sull’esterno israeliano.
La valutazione del cartellino che fa il Saint-Gilloise è di 25 milioni ed è ritenuta alta dal Napoli.
Per questo motivo l’affare non si è ancora chiuso ed ora l’Inserimento dei nerazzurri milanesi potrebbe complicare le cose.
Discorso analogo per Gila con i nerazzurri bergamaschi che possono portare alla Lazio un offerta cash più importante ricchi della recente cessione, proprio di Palestra.
Quanto accade è un deja vu
il Napoli arriva generalmente prima sui calciatori e non ha problemi negli ingaggi, i problemi arrivano con i cartellini.
Giuntoli, che conosce bene le dinamiche del Napoli ha provato ad inserirsi, così come l’Inter.
Vedremo come finirà e chi la spunterà.