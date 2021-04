Dotto a Radio Crc: “Sarri a Roma con Hysaj. Spalletti e De Laurentiis, si prevede un matrimonio ricco di scintille”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista del Corriere dello Sport.

“Ci sono spiragli per la permanenza di Gattuso a Napoli – ha detto Dotto a Radio Crc – qualcosa sta accadendo. La conferma di Gattuso a Napoli sarebbe una buona notizia per i tifosi azzurri. Lo sarebbe altrettanto l’eventuale arrivo di Spalletti.

So che De Laurentiis e Spalletti si sono parlati, entrando anche nei dettagli. Spalletti è un allenatore di spessore. L’unico aspetto che mi lascerebbe perplesso riguarda il carattere di De Laurentiis e il temperamento di Spalletti. Anche in questo caso ci sarebbero scintille”.

Restando in tema panchine, ormai è fatta per Sarri alla Roma. “E’ tutto confermato al 99 per cento – ha detto Dotto a Radio Crc – so che ci sono stati anche dei contatti tra Sarri e il Napoli, ma le frizioni del passato hanno ostacolato l’inizio della trattativa. Sarri andrà a Roma. Secondo me quella giallorossa è la piazza ideale per il tecnico di Figline Valdarno. Da quanto mi risulta dovrebbe ritrovare Hysaj, in partenza da Napoli a parametro zero”.

Sarri è un rimpianto per i tifosi del Napoli. Lo è, con minori proporzioni ovviamente, Politano per i supporter della Roma. “Qui a Roma rimpiangiamo il mancato arrivo di Politano – ha detto Dotto a Radio Crc – a Napoli sta facendo talmente bene che sarà difficile per Mancini tenerlo fuori agli Europei”. Per quanto riguarda, invece, la corsa Champions, secondo Dotto “alla fine a non farcela dovrebbe essere il Milan”.

