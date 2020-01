Doveri ha già arbitrato una volta Napoli-Inter, ma l’espulsione di Fabiàn e il rigore su Ghoulam nessuno li ha dimenticati

Per Napoli-Inter, gara della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 in programma allo stadio San Paolo lunedì 6 gennaio alle ore 20:45, è stata designata la seguente sestina arbitrale guidata da Doveri di Roma:

ARBITRO: Daniele DOVERI di Roma;

assistenti di linea: Passeri e Del Giovane;

IV uomo: Fabbri;

addetto al VAR: Calvarese;

assistente al VAR: Giallatini.

Daniele Doveri è nato a Volterra in provincia di Pisa. Il 42enne arbitro della sezione arbitrale Roma 1 di professione impiegato, è alla sua undicesima stagione nella Can di Serie A e B. Internazionale dal 2018 ha finora diretto 154 gare in Serie A, delle quali 9 in questa stagione comprese Milan-Inter (0-2) e Torino-Napoli (0-0).

Il Napoli è la squadra che Doveri ha più volte diretto in carriera. Tra Serie A e Coppa Italia sono 24 i precedenti di Doveri con il Napoli. Per gli azzurri un bilancio decisamente positivo con 14 vittorie (9 in casa), 7 pareggi (4 in casa) e 3 sconfitte (1 in casa).

Sono invece 16 i precedenti di Doveri con l’Inter e i nerazzurri hanno ottenuto 5 vittorie (3 in trasferta), 5 pareggi (tutti in trasferta) e 6 sconfitte (4 in trasferta).

Doveri ha diretto una sola volta una sfida tra Napoli e Inter: lo scorso 19 maggio al San Paolo gara terminata 4-1 per gli azzurri.

Arbitro che tende a vestirsi di autorità ma che spesso commette errori gravi che indirizzano il risultato di una partita. Ricordiamo solo gli ultimi due episodi che hanno interessato il Napoli:

l’espulsione per doppio giallo per un fallo di mano inesistente in Milan-Napoli dello scorso campionato;

il rigore netto non fischiato in Torino-Napoli del campionato in corso per la evidentissima trattenuta per il collo di Izzo ai danni di Ghoulam.

