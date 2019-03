Il ds del Parma, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono soddisfatto di tutti, vorrei arrivasse quanto prima la matematica salvezza. Inglese è un giocatore importente, un ottimo ragazzo, chi vede le partite vede quanto corre e quanto aiuta la squadra col classico lavoro sporco. A fine stagione non so dove va, con quelle cifre non possiamo riscattarlo ma mai dire mai. Il ragazzo si trova bene e potrebbe aiutarci, vediamo”.

