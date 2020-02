Ds Spal: “Petagna? Rinunciato a tanti soldi per non cederlo subito”

Davide Vagnati, ds della Spal, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Castro, Cerri, Zukanovic e Bonifazi.

Nel presentare i nuovi acquisti, il dirigente del club ferrarese ha parlato anche di Andrea Petagna, che a giugno diventerà un attaccante del Napoli: “La nostra società ci mette sempre nelle condizioni di fare al meglio il nostro lavoro, ma non c’era la possibilità di investire altri soldi, a meno che non ci fosse una cessione di un certo livello. Abbiamo venduto Petagna al Napoli, rifiutando anche tanti soldi per non dovercene privare immediatamente. Dopo l’Atalanta, siamo riusciti ad ottenere il secondo incasso per quanto riguarda il mercato di gennaio. Per una società come la nostra è qualcosa di singolare”.

