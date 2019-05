Il fratello di Paulo Dybala, Gustavo, è intervenuto ai microfoni di Radio Impacto Cordoba nel corso del programma Futbolemico:

“Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada da Torino. Ha bisogno di cambiare. Diciamo che Paulo non è più a suo agio e felice, come molti altri giocatori della Juve non stanno più bene. Non è l’unico che se ne andrà. Problema con Ronaldo? No, fuori dal campo nessun problema con Cristiano. I problemi sono in campo: Paulo è giovane, deve giocare”,

