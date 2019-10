Elmas, l’agente: “Travolto dal calore di Napoli. Può essere il regista di Ancelotti”

Eljif Elmas sempre più al centro del progetto Napoli. Ecco le parole del suo agente, George Gardi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Elmas era molto contento, era una gara decisiva e si giocavano le ultime chance, era felice ma già concentrato per la prossima sfida. Il calcio italiano è differente, è tutto nuovo ma si sta ambientando. Ha un allenatore che sa insegnargli ogni aspetto e ogni giorno si migliora. È molto contento della sua scelta di essere venuto al Napoli. Ancelotti è quello che ha spinto di più per averlo e credeva da subito di potergli affidare un ruolo, è stato determinante. È un giocatore moderno, e i giocatori moderni devono essere capaci di sapersi muovere in più ruoli.

Con la nazionale a un certo punto ha fatto anche la seconda punta, con movimenti alla Mertens. A lui piace giocare vicino alla porta, ma è felice anche nel ruolo in cui lo sta impiegando l’allenatore. Potrebbe essere anche il nuovo regista del Napoli, assolutamente, specialmente se Ancelotti fosse dello stesso avviso.

La città gli piace molto, è rimasto travolto dal calore della città e l’ha sorpreso in positivo. Qui si vive di calcio e anche lui è così, quindi si trova molto bene. È convinto di aver fatto la scelta giusta, sa che qui può vincere e crede nel progetto.

Difficoltà del Napoli? C’è tempo per recuperare, siamo solo all’inizio: Elmas crede che la squadra possa lottare per il titolo. Può essere l’erede di Pandev, è il giocatore di maggior talento e personalità nella Macedonia. In una partita decisiva ieri è emerso come il grande protagonista”.

