Elmas parla il padre: “Felici a Napoli, vuole aiutare la squadra a tornare tra le prime quattro”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il padre di Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli. Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Siamo molto orgogliosi per il fatto che Eljif abbia ricevuto il premio come migliore giocatore macedone. Una motivazione per alzare il livello delle sue prestazioni future, sia con il Napoli, che con la sua nazionale.

Eljif è venuto a Napoli per aiutare la squadra a crescere e, certamente, anche vincere trofei, ma anche per crescere come calciatore e migliorare la sua carriera.

Fin qui è stata una stagione dura, ma il Napoli è un grande club e sono sicuro che tornerà presto a vincere partite con regolarità. L’obiettivo di Elmas è aiutare il Napoli a tornare nelle prime quattro in classifica e centrare la qualificazione alla Champions.

Napoli è una città bellissima, così come l’Italia è un paese bellissimo. A Napoli siamo veramente felici.

Besiktas? Tutto ciò che è uscito è falso. Eljif in oltre è molto legato al Fenerbahce”.

