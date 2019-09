Elmas rassicura i tifosi dopo l’infortunio subito durante l’allenamento odierno con la sua Nazionale. Queste le sue parole raccolte sui social.

“Ringrazio tutti per essersi interessati alla mia salute. Ho avuto un infortunio nell’allenamento odierno, ma sto meglio e spero di essere a disposizione per la prossima gara. Noi ci impegniamo sempre al massimo per il successo del nostro paese, facciamo del nostro meglio e continueremo a farlo”.

Comments

comments