eSerie A 2022, le qualificazioni online sono aperte a tutti

A partire dal 30 novembre è possibile prendere parte alle qualificazioni online della eSerie A 2022, il campionato eSport italiano.

In questa stagione, i cosiddetti “draft” saranno divisi in due gruppi: uno per chi è in possesso della PS4 e l’altro per chi è in possesso della PS5. I requisiti per iscriversi ai suddetti sono i seguenti: avere almeno 16 anni, essere in possesso di una copia originale del gioco, avere un abbonamento a PlayStation Plus e attivare un account a ESL.

ESL è la piattaforma su cui si svolgeranno i tornei per tutte le informazioni si può consultare il seguente LINK. Dai 32 finalisti saranno selezionati i 15 che vestiranno poi una maglia delle squadre di Serie A; solo in 15 perché Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta hanno accordi di esclusiva con KONAMI.

Le iscrizioni sono già aperte, mentre il primo turno sarà su PS4 e partirà il 14 dicembre; i successivi sono in programma il 21 ed il 28 dicembre. Per quanto riguarda PS5, il primo turno si disputerà il 29 gennaio, poi il 4 ed il 5 gennaio.

