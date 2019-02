Esposito: “Gli arbitri continuano a falsare i campionati di Serie A”

Il giornalista e conduttore di Area di rigore, Paolo Esposito, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Facebook:

“Caro Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale che ha arbitrato finali di coppa del mondo e finali di Champions League e attuale designatore della serie A , come la vogliamo mettere con questa scadente categoria di arbitri italiani, che continuano a falsare i campionati di serie A, specie quello della passata stagione?.

I Banti, i Mazzoleni, gli Orsato, i Rocchi, Maresca, Guida, Giacomelli, Fabbri – ha continuato Esposito – quando li vogliamo mandare in pensione e lavorare invece su giovani arbitri capaci, come ad esempio La Penna di Roma, che mi pare che fino ad oggi, sia stato l’unico a non aver manifestato alcuna sudditanza psicologica nei confronti di nessuna delle grandi? La serie A deve riavere credibilità nel rispetto di tutti i tifosi in primis !!! Te lo dissi personalmente già l’anno scorso allo stadio San Paolo di Napoli”.

