Euro 2020, due casi di Covid nella Slovacchia: positivi Vavro e un membro dello staff

Due casi di Covid sconvolgono il ritiro della Slovacchia, impegnata nel girone E di Euro 2020 e attesa domani dalla sfida contro la Svezia.

Ad annunciarlo è stato il ct Stefan Tarkovic, nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Denis Vavro non ha sintomi o problemi di salute, ma il test è positivo. Siamo in contatto con le autorità russe competenti e la UEFA stiamo facendo tutto il possibile per prevenire la diffusione del virus”. Oltre a Vavro, difensore di proprietà della Lazio, è positivo anche un membro dello staff tecnico, anch’egli asintomatico.

