Questo pomeriggio si è giocata Bosnia-Finlandia, una gara che può essere decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei dell’Italia.

Agli azzurri, infatti, basta battere la Grecia per qualificarsi anche come prima nel girone all’Europeo. Ricordiamo che la sconfitta della Finlandia per 4-1 in Bosnia può essere decisiva.

