Sale già la febbre europea in casa Napoli in vista della sfida di giovedì con il Salisburgo in Europa League.

Dopo neanche un giorno della messa in vendita dei biglietti per questo match, è già esaurita la Curva B superiore mentre sono in esaurimento altri settori quali Curva A, Distinti e Tribuna. Dopo Napoli-Juventus il San Paolo risponderà nuovamente presente anche nella gara con gli austriaci.

Comments

comments