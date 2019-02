Europa League, dal 7 marzo in vendita i biglietti per la finale

La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Europa League 2019 a Baku (Azerbaigian) inizierà il 7 marzo alle 14.00 esclusivamente su UEFA.com e proseguirà fino al 21 marzo alle 14.00.

Ai tifosi neutrali e delle due squadre finaliste è riservata la grande maggioranza dei biglietti per la finale, che si disputerà allo Stadio Olimpico di Baku mercoledì 29 maggio. Al pubblico internazionale sono riservati 37.500 biglietti venduti esclusivamente su UEFA.com, mentre il numero di tagliandi per i tifosi delle due finaliste sarà confermato in seguito.

Per quanto riguarda le vendite su UEFA.com, i biglietti non saranno assegnati in ordine di richiesta ma tramite un’estrazione al termine del periodo di vendita.

Le fasce di prezzo dei biglietti sono le seguenti:

• Categoria 4: €30

• Categoria 3: €50

• Categoria 2: €90

• Categoria 1: €140

• Biglietti per spettatori diversamente abili: €30 (l’offerta comprende un biglietto di Categoria 4 e un biglietto gratuito per un accompagnatore)

• Pacchetto ridotto: €60 (comprende due biglietti di Categoria 2, di cui un adulto e un ridotto fino a 14 anni al prezzo scontato di Categoria 4); al pubblico internazionale saranno riservati in totale 400 pacchetti ridotti (800 biglietti)

I Pacchetti Hospitality per la finale sono già in vendita.

Gli interessati possono richiedere fino a quattro biglietti a persona. Poiché i biglietti saranno personalizzati, i richiedenti dovranno indicare i loro dati personali sul portale. Entro il 5 aprile, tutti gli utenti registrati saranno informati via e-mail dell’esito della richiesta, che potrà sempre essere controllata sul portale biglietti. I biglietti per non residenti in Azerbaigian saranno consegnati attraverso l’applicazione ufficiale UEFA per dispositivi mobili. I residenti in Azerbaigian potranno invece selezionare se ricevere un biglietto cartaceo o elettronico.

