Europa League, due tifosi del Celtic accoltellati nella notte a Roma

Nella giornata di oggi si giocherà la partita tra Lazio e Celtic di Europa League; accoltellati due tifosi della squadra ospite a Roma nella nottata.

Due tifosi del Celtic accoltellati nella notte a Roma. Notizia riportata dal portale online de La Gazzetta dello Sport; secondo le prime ricostruzioni della polizia si parla di un gruppo di ultrà della Lazio che ha compiuto le aggressioni.

Per la partita di oggi pomeriggio tra Lazio e Celtic si temono scontri tra le tifoserie; il piano sicurezza prevede che dalle 15 i tifosi ospiti potranno entrare nello stadio, mentre i tifosi di casa dalle 16 e 30. I provvedimenti disciplinari dell’Uefa riguardano cori offensivi e striscione per il Celtic e cori per la Lazio.

Per questa sera, tra l’altro, la Curva Nord dell’Olimpico sarà chiusa per i saluti fascisti nella partita contro il Rennes del 3 ottobre. In caso di nuove infrazioni, con la recidiva, il provvedimento potrà interessare anche l’intero impianto.

