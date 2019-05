Europa League, la finale: Sarri vince il suo primo trofeo

Il Chelsea di Sarri si aggiudica la finale di Europa League contro l’Arsenal, che si è giocata a Baku; primo trofeo per l’ex allenatore del Napoli.

Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono studiate e che lo hanno finito a reti bianche, il secondo tempo è stato l’opposto. Il Chelsea ne fa quattro all’Arsenal e si aggiudica l’Europa League 2019; questo è anche il primo trofeo europeo per Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli.

Emery e l’Arsenal falliscono l’obiettivo, dopo che hanno puntato tutto sulla coppa.

Chelsea – Arsenal 4 – 1

49′ Giroud, 59′ Pedro, 64′, 72′ Hazard, 68′ Iwobi

