Si prepara al meglio il Salisburgo in vista della sfida di giovedì con il Napoli in Europa League. Nella 20esima giornata della Bundesliga ha sconfitto in casa il Wolfsberg per 3-0.

Decisive la doppietta di Dabbur e il gol di Wolf. Con questa vittoria il Salisburgo si mantiene saldamente al primo posto del campionato austriaco con 14 punti di vantaggio sulla seconda.

Comments

comments