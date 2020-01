Eurorivali, il Barcellona pareggia il derby catalano contro l’Espanyol

Il Barcellona finisce sotto contro l’Espanyol, poi rimonta e resta in dieci, nel finale il pareggio dei biancazzurri nel derby della Catalogna.

Partita rocambolesca all’RCDE Stadium del Barcellona, dove è andato in scena il derby catalano tra Espanyol e Barcellona, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League.

Padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo tempo con il gol dell’ex azzurro David Lopez che, al 23′, salta di testa sul calcio di punizione battuto da Roca per il gol dell’1-0. Nella ripresa arriva la rimonta blaugrana con Suarez e Vidal che in 10 minuti (dal 50′ al 59′) rimontano e sorpassano. Le cose si complicano poi per il Barcellona con De Jong che prende il secondo cartellino giallo ad un quarto d’ora dalla fine. All’88’ Wu Lei firma il pareggio per il 2-2 finale.

Con questo punto, il Barcellona resta in testa alla classifica della Liga, a 50 punti, 15 in più dell’Atletico Madrid ma alla pari del Real Madrid dopo 19 partite. L’Espanyol resta invece all’ultimo posto in classifica, a 11 punti.

