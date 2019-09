Eurorivali, il Genk pareggia in casa del club Brugge. La squadra belga sarà avversaria del Napoli nel gruppo E di Champions League.

Il Genk ha pareggiato con il Club Brugge in trasferta per 1-1 (gol di Heynen). Il Genk è quinto nella First Division belga con 10 punti dopo 6 giornate.

