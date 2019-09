Eurorivali, vincono Liverpool e Salisburgo, pari del Genk

Sabato di campionato per le Eurorivali del Napoli, Liverpool, Salisburgo e Genk, squadre inserite nello stesso girone di Champions League degli azzurri.

Vincono ancora i Reds, che passano sul campo dello Sheffield grazie a un gol di Wijnaldum, che permette alla squadra di Klopp di centrare il settimo successo in campionato. Vince anche il Salisburgo, vittorioso per 4-1 in casa e in rimonta contro l’Austria Vienna: a segno Ashimeru, Koita (autore di una doppietta) e Okugawa. 3-3, invece per il Genk, contro il St. Truiden: gol di Bongonda e doppietta di Hagi.

