Eurorivali, vittorie per Liverpool e Genk. Pari del Salisburgo

Bilancio positivo per le “Eurorivali” del Napoli in questa giornata dei rispettivi campionati, che ha visto anche il successo degli azzurri a Lecce.

Sesto successo in altrettante gare di Premier League per il Liverpool, che si rialza dopo la sconfitta del San Paolo battendo il Chelsea a Stamford Bridge, con il risultato di 2-1: uno splendido gol di Alexander-Arnold e un colpo di testa di Firmino portano sul doppio vantaggio i Reds, rendendo vana la rete di Kantè.

Vittoria anche per il Genk, che batte 3-1 l’Oostende in casa: decisive le reti di Vargas, Onuachu e Berge. Pareggio esterno, invece, per il Salisburgo contro il LASK: i padroni di casa si portano sul 2-0 in 18 minuti ma gli avversari del Napoli trovano il pareggio grazie a una doppietta di Daka.

