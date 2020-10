Fabian in conferenza: “Sarà una gara difficile. Con Bakayoko ho più libertà”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad.

Come ti stai trovando con Bakayoko? Ti senti più libero? “Sì, mi sento molto bene, ma anche con altri, abbiamo giocatori molto forti. Ho giocato due gare, mi sono sentito bene, lui è più difensivo ed ho più liberta”.



In futuro puoi giocare anche al posto di Mertens nei 3 dietro la punta? “Dovete chiederlo al mister… uno vuole giocare, poi dove non importa, ma mi trovo meglio più dietro. Se il mister mi vorrà lì, per me va bene”. Interviene Gattuso verso il giornalista: “Vieni tu ad allenare (ride, ndr)

Il tecnico della Real Sociedad ha detto che siete due squsdre che giocate allo stesso modo. “Entrambe giocano a calcio, loro lo fanno molto bene, sono squadre simili e sarà una gara molto difficile”.

