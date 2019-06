Fabian: “Napoli come SIviglia, per i tifosi siamo di famiglia. Lo scudetto non è impossibile”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, ha parlato ai microfoni dei media spagnoli dal ritiro della Nazionale.

“Purtroppo con il Napoli non abbiamo conquistato un trofeo quest’anno, ma sicuramente abbiamo lottato per tutto. E’ stata una buona stagione, personalmente è stato difficile cambiare Paese e lingua, ma la fiducia di mister e compagni mi ha aiutato. Speriamo che nella prossima stagione potremo vincere qualcosa.

Vincere lo scudetto contro la Juventus non è impossibile, nel calcio nulla lo è e il Napoli già ci è andato molto vicino la scorsa stagione. La Juve ha grandi calciatori, ma non si sa mai cosa può accadere.

Rispetto a Siviglia, non cambia molto vivere a Napoli. La gente vive il calcio con grande passione, come in Andalusia. In Italia però si lavora molto sulla tattica, si è concentrati sulla difesa, sul giocatore tutti insieme, restare uniti. Ma per quanto riguarda la città non ho notato molti cambiamenti, anche perché il clima è molto simile. I tifosi ti trattano come se fossi della famiglia.

Allenarsi con lui è bellissimo, per me è stato fondamentale nell’ambientamento. All’inizio avevo un po’ di difficoltà e lui si è totalmente fidato di me, di questo gli sono molto grato. Albiol? Anche lui mi ha aiutato a capire gli altri, soprattutto all’inizio”.

