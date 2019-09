Fabian: “Un onore l’interesse di Ancelotti. Sto bene a Napoli”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista all’emittente iberica RTVE, dal ritiro della Roja.

“Conclusioni dalla distanza? Ad un centrocampista non capita spesso di avere occasioni da gol, quindi quando posso cerco di calciare da fuori area, ma mi piace molto anche cercare il passaggio e l’assist per i miei compagni. Con il Napoli, e prima ancora con il Betis, mi sono sempre allenato sui tiri da fuori.

Quando ho saputo che un allenatore che ha vinto tutto come Carlo Ancelotti voleva me come prima scelta, è stato un vero onore per me. Gli sono grato perché mi ha dato da subito molta fiducia. Napoli è stata la scelta giusta, non è stato facile lasciare il Betis, ma in azzurro sento la fiducia di tutti, dai compagni al presidente. I primi mesi in Italia non sono stati facili, anche a causa di un infortunio che non mi ha permesso di integrarmi subito con il resto della squadra, ma dal secondo mese è stato molto più facile.

I napoletani vivono per il calcio, ti fanno subito sentire come uno di famiglia. Maradona per loro è come un Dio, ci sono sue foto ovunque. Il mio futuro? Non c’è alcuna clausola nel mio contratto, penso soltanto al Napoli. In estate non ho assolutamente pensato al mercato, cercando di godermi le vacanze e il tempo trascorso con la mia famiglia. Anche durante l’Europeo under 21 non ho dato minimamente peso alle voci, il mio unico obiettivo era quello di vincere la competizione. Ho ancora molti anni di contratto con il Napoli, dove sto benissimo.

Se è vero che in un’estate crebbi di 30 cm? Non so se fossero realmente trenta, ma ricordo che, a 14 anni, quando andai in vacanza ero il più basso della squadra, ma al mio ritorno ero diventato uno dei più alti. Mia madre è molto importante per me, ha fatto tanti sacrifici per permettermi di allenarmi, ma mi ha trasmesso dei valori sani che mi permettono di non montarmi la testa, allenandomi con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno.

Voglio mandare anche i miei saluti a Luis Enrique, che è stato molto importante per noi. Spero trovi la forza per superare questo momento terribile”.

