Faccia a faccia a Castel Volturno Allan-Mertens, in caso di ko con la Lazio si torna in ritiro e sarà più lungo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, durante il ritiro della scorsa notte a Castel Volturno ci sarebbe stato un acceso confronto tra Allan e Mertens.

Secondo il quotidiano romano i due calciatori del Napoli si sono detti quelli che dovevano dirsi, senza risparmiarsi. sulla condizione atletica del brasiliano e sull’infortunio del belga ormai fuori da un mese.

Inoltre il quotidiano romano svela la possibilità che in caso di sconfitta con la Lazio domani in Coppa Italia al San Paolo, la squadra possa ritornare in ritiro fino alla gara di campionato contro la Juventus di domenica prossima

