Fedele: “Icardi? Marotta era a Napoli ieri per lavoro. Sarri alla Juve”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante il consueto “Fedele contro tutti”, rispondendo a diverse domande.

“Icardi? Prenderei Zapata. E’ più adatto al gioco di Ancelotti. Bisogna sapere cosa vuoi fare: con due, tre giocatori di personalità la prossima stagione puoi competere con la Juventus, che è in fase di rivoluzione tecnica. Ilicic e Fabian Ruiz sono entrambi mancini e la presenza di Ilicic comporta un cambiamento, perché è un mezzo rifinitore che gioca da destra. Quindi potrebbe giocare con un 4-2-3-1.

L’affare Icardi-Napoli penso si possa fare, mi auguro di sì. Si creò un vespaio quando io diedi una notizia. Ieri Marotta era a Napoli e quando gli hanno chiesto che cosa ci faceva, ha risposto ‘sono qui per lavorare’. Me l’ha riferito un componente di TeleVomero che ci ha parlato e mi ha raccontato questa cosa.

Se Icardi e Insigne non trovano un contendente da 100 milioni si può fare uno scambio. Se Wanda Nara lo farebbe venire a Napoli? Guardate, io trent’anni fa non feci un contratto a un giocatore che mi mandò la moglie. Non perché io non volessi parlare con la moglie, ma perché io sono dell’idea che per certe cose devi affidarti ad un professionista.

Sarri va alla Juventus. Ancelotti? Ha rischiato di più di quanto rischierebbe Sarri, ma proprio al momento di firmare il contratto. C’era una clausola in cui De Laurentiis poteva cacciare un milione e mandarlo via. Ha smantellato la squadra creata da Sarri e ha fatto meno punti dell’anno scorso“.

