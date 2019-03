Ferlaino: “Facevo controllare Maradona e gli altri calciatori”

E’ passato alla storia del club come il presidente degli scudetti. Corrado Ferlaino al quotidiano “Il Mattino” ha parlato di alcuni retroscena sul Napoli di Maradona.

Questi alcuni passaggi dell’intervista di Ferlaino che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano napoletano oggi in edicola.

“Diedi il compito ai miei dirigenti di controllare i calciatori del mio Napoli scudettato, in particolare Maradona.

Il mio referente principale era il compianto Dino Celentano, poi magari lui si affidava ad altri .

Dovevi tutelare il patrimonio inestimabile rappresentato da Diego per il Napoli.

Ancora oggi non so perché perdemmo quello Scudetto. Si è parlato di scommesse, Totonero e camorra ma la verità non è venuta ancora fuori l’unica certezza che all’improvviso ci crollò il mondo addosso.

Avevamo un ottimo rapporto con la Questura che ci avvisava quando si notavano flussi anomali di scommesse su partite sulla carta facili.

Allora intervenivo personalmente andavo nello spogliatoio e raddoppiavo o triplicavo il premio vittoria”.

Comments

comments