Fermate l’arbitro Valeri, impossibile non considerare da rigore il fallo su Hysaj [FOTO]

La gioia per la vittoria del Napoli all’ultimo respiro e l’atmosfera natalizia non sono un buon motivo per non denunciare l’ennesimo rigore stagionale negato al Napoli. L’errore di Valeri.

Al 4′ minuto del secondo con il Sassuolo in vantaggio per 1-0 il difensore del Napoli Hysaj viene abbracciato e atterrato in area di rigore avversaria dal difensore neroverde Locatelli. Rigore netto che avrebbe potuto dare il pareggio al Napoli, poi arrivato comunque otto minuti dopo con Allan.

All’arbitro Chiffi magari coperto da altri calciatori visto che l’azione era in mischia e a velocità di gioco potrebbe anche essere sfuggito l’episodio. Gli concediamo il beneficio del dubbio.

E’ invece inspiegabile come l’addetto al VAR Valeri di Roma, malgrado abbia potuto vedere e rivedere con la massima tranquillità le immagini, non abbia ritenuto quanto meno di invitare il suo collega sul campo a rivedere l’azione.

Un errore gravissimo quello di Valeri. Nicchi e Rizzoli dovrebbero fermare l’arbitro Valeri per qualche settimana e invitarlo a studiarsi di nuovo il regolamento.

Iniziano ad essere davvero tanti i rigori negati al Napoli in questa stagione. I rigori negati, insieme al cattivo rendimento della squadra, hanno contribuito non poco ad una situazione di classifica deludente.

Comments

comments