Ferrara: “Con la Lazio una sconfitta che non cambia nulla, utopia pensare di non perdere mai”

L’ex difensore del Napoli di Maradona Ciro Ferrara ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Con la Lazio una sconfitta che non cambia nulla. Nei campionati lunghi è impensabile poter credere di vincer tutte le partite. E sono proprio quelle partite in cui subisci o comunque sei sconfitto a darti la forza per arrivare al successo finale.

Le due sconfitte contro Inter e Lazio non sono state segnate da un dominio degli avversari, anzi. Il Napoli non è stato dominato ma ha giocato alla sua maniera. Non ha mai fatto una bruttissima prestazione.

Immagino che Luciano abbia analizzato la partita senza fare drammi. È il primo a sapere che gli scudetti li vincono le squadre costanti nel campionato e pensare di non perdere mai è utopia.

La Champions è una competizione diversa, una competizione brutale. Come tutte quelle a eliminazione diretta, sai che non puoi permetterti il minimo errore. In Champions devi essere fortunato nel sorteggio e non puoi sbagliare nulla. La fortuna e la sfortuna incidono molto di più che nel campionato che è una corsa a tappe nella quale se sei più forte e sei più costante vinci. Per quello che ci ha fatto vedere la squadra di Spalletti direi che sono in grado di andare il più avanti possibile”.

