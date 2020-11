Fico, Presidente Camera: “Maradona? Una notizia shock”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto l’Onorevole Roberto Fico, Presidente della Camera.

A seguire il suo intervento, dove parla di Maradona e di quando andava allo stadio per vederlo:

“Maradona? Notizia shock, ero in ufficio quando ho ricevuto un messaggio che spiegava la sua morte. Sembrava impossibile. Sono riaffiorati in mente tutti i ricordi di Napoli, di Diego in Argentina, un momento molto particolare. Con mio padre e gli amici di famiglia andavamo allo stadio, bisognava arrivare prima perché non c’erano posti assegnati e poi bisognava alzarci tutti in piedi. Io frequentavo due settori: i Distinti e la Curva B.

Io rifuggo sempre dal fatto che una persona sia scissa da quello che fa. Di Maradona si può analizzare tutto insieme: non mi sento di giudicare né di scindere. Maradona era Maradona, nell’immaginario collettivo c’è stato qualcosa di importante. Quella connessione empatica e sentimentale che tutti hanno, a Napoli si sente in particolar modo. Il riscatto di una città stupenda e di un popolo antico. Diego ha rappresentato questo anche per gli argentini.

Natale? Lo passerò a Napoli, a casa, tranquillo e rispettando tutte le prescrizioni. Ora è il momento di tenere duro. Campania resterà zona rossa? Questo lo vedremo con i dati, lo analizzeranno il CTS e il Ministro Speranza, poi si vedrà. Quando ne verrermo fuori? Credo che la strada sia tracciata: gli imprenditori e le famiglie vanno aiutate, è importante che tutti lavoriamo allo stesso obiettivo. A gennaio probabilmente arriveranno i primi vaccini, si inizierà con le persone più esposte e i più fragili.

Scudetto? Bisogna molto lavorare, come la squadra sta facendo. Chiaramente c’è la possibilità ma bisogna lavorare a testa bassa, magari trovare nuove soluzioni anche davanti. La squadra è forte e seria, abbiamo un grande allenatore. Ci sono i presupposti per fare bene.“

