FIGC, arriva il divieto alle multiproprietà: per casi esistenti, dismissione entro il 2024/2025

Al termine del consiglio svolto in mattinata a Roma, la FIGC ha diramato un comunicato comprendente gli argomenti del giorno.

Tra questi, anche il tema legato alle multiproprietà, su cui la Federcalcio si è così espressa: “Il Consiglio ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025″. L’ultima frase riguarda, in particolare, Napoli e Hellas Verona, che condividono la proprietà, rispettivamente, con Bari e Mantova.

