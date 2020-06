Finale Coppa Italia: evento TV mondiale in uno stadio vuoto, senza Mattarella e Inno affidato a Sylvestre

La finale di Coppa Italia giocata in uno stadio vuoto ma seguita in tutto il mondo.



Previsti oltre 40 broadcaster che trasmetteranno la sfida Napoli-Juventus in oltre 200 paesi tra i quali America, Cina, Giappone, Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Kenia, Guinea. Mauritius, Uganda e Zanzibar.

All’Olimpico di Roma senza tifosi ma abbellito da coreografie digitali, accesso consentito a circa 300 persone tra giocatori e staff delle squadre, 40 giornalisti, fotografi e personale organizzativo e di controllo.

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preferito declinare l’invito di essere in tribuna d’onore per non godere di un privilegio.

Sarà il 29enne cantante Sergio Sylvestre, vincitore del talent “Amici” nel 2016, a cantare l’inno di Mameli.

Comments

comments