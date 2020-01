Fiorentina, Cutrone: “Napoli? Possiamo farcela. Gattuso mi ha fatto crescere”

Dopo il gol segnato ieri, in Coppa Italia, contro l’Atalanta, il nuovo attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, è stato presentato ufficialmente.

Il centravanti si è soffermato anche sul prossimo impegno di campionato, che vedrà i viola affrontare il Napoli al San Paolo: “Dovremo dare il massimo, sappiamo che sarà una partita difficile ma lavorando di squadra possiamo farcela”.

Una partita dal sapore speciale per Cutrone, che ritroverà il suo ex allenatore Gennaro Gattuso, con cui ha lavorato al Milan: “Sarò sempre grato a Gattuso per la fiducia che ha avuto nei miei confronti quando eravamo entrambi al Milan, poi il calcio è così…io lo ringrazio perché mi ha fatto crescere”.

