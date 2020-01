Fiorentina, il dg Barone: “Nessun accordo col Verona per Amrabat”

Sofyan Amrabat, da tempo obiettivo del Napoli, è finito nel mirino della Fiorentina: di questo ha parlato Joe Barone, dg viola, ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo parlato con il Verona, per il momento non c’è nessun accordo, vedremo se riusciremo a raggiungerlo nelle prossime ore. Kouamé? Per il momento il suo arrivo non è ufficiale, ma stiamo parlando di un giocatore importante, che ha avuto un infortunio serio ma sa fare gol e dare profondità. Vediamo di fare annunci entro la fine del mercato”.

