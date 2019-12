Sono terminati i primi quarantacinque minuti di gioco del posticipo domenicale che si sta giocando tra Fiorentina e Inter

L’Inter di Conte non vuole mollare la presa sul primo posto. Per ora i nerazzurri sono in vantaggio al Franchi grazie ad un gol dell’ex Borja Valero. Annullato con l’ausilio del VAR un gol di Martinez per fuorigioco di Lukaku.

