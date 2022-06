Flick: “Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale”

Alla vigilia della gara di Nations League contro l’Italia, ha parlato in conferenza stampa il CT della Germania Hans-Dieter Flick.

“Mancini ha mandato via alcuni giocatori prima di questa partita, ne ha convocati altri giovani che sono motivati. Non so se sia un vantaggio per noi o per l’avversario ma lui ha fatto un lavoro fantastico col suo team dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l’Europeo e tutti siamo stati tifosi dello spirito che hanno fatto vedere. Noi cercheremo di metterli sotto pressione, così vogliamo giocare”, ha detto Flick alla vigilia di Italia-Germania.

Il commissario tecnico della Nazionale tedesca ha parlato anche della preparazione della squadra in vista del Mondiale in Qatar: “Noi ci stiamo preparando da tanto tempo, non da oggi. Dal primo meeting sappiamo dove vogliamo andare e come vogliamo migliorare, vogliamo appartenere ai migliori. Non so come saranno le prossime quattro partite, ma cercheremo di vincerle tutte e quattro. Abbiamo le qualità e vediamo come possiamo ulteriormente migliorare”.

Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, Mancini ha fatto un lavoro fantastico con l’Italia e io credo che sia giusto avere fiducia in Mancini e andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo, lui ha le qualità per ripetere il successo dell’Europeo“

