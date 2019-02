Floro Flores: “Se segno alle mie ex squadre esulto, eccetto per il Napoli”

Floro Flores commenta le prestazioni di Milik, Mertens ed Insigne

L’ex azzurro, Antonio Floro Flores, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay dichiara:

“Se segno alle mie ex squadre esulto, eccetto per il Napoli che è la squadra per cui faccio il tifo.

Nel Napoli c’è un giocatore come Milik che ha recuperato più che bene, è uscito fuori alla grande.

Poi c’è Mertens, che negli anni ha segnato tanto e ha avuto tante responsabilità addosso. Ora va recuperato e messo in condizione di fare la differenza come gli anni scorsi.

Tranne Insigne, però, nel Napoli non ci sono campioni.

Ad oggi però il campionato è chiuso, apatico, la Juventus è troppo più avanti”.

